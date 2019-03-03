Путин: запуск производства автоматов Калашникова в Индии укрепит ее оборонный потенциал

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии открытия российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Уверен, что ввод в эксплуатацию нового предприятия будет способствовать укреплению оборонного потенциала Индии, дальнейшему развитию научно-производственной базы экономики страны, позволит создать новые квалифицированные рабочие места, дать стимул профессиональному образованию и подготовке кадров", - говорится в сообщении.

Завод станет очередным символом дружбы и сотрудничества двух стран, уверен Путин. Производство стрелкового оружия на основе российских технологий позволит Индии самостоятельно обеспечить потребности силовых структур, отметил он.

Предприятие по выпуску автоматов АК-203 открылось ранее в воскресенье в городе Корва.

Совместное предприятие

Учредителями совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited, созданного в целях производства автоматов Калашникова в Индии, стали управление артиллерийских заводов (Ordnance Factory Board, OFB, Индия) и входящие в госкорпорацию "Ростех" АО "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников".

Операционная деятельность совместного российско-индийского предприятия осуществляется полностью в соответствии с законодательством Индии. Его открытию предшествовали подписание межправительственного соглашения между Россией и Индией, соглашения акционеров, утверждение устава совместного предприятия, а также его регистрация в Индии.

Автоматы Калашникова 200-й серии впервые были представлены за рубежом в 2019 году. Их дебют состоялся на выставках IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах и Aero India 2019 в Бангалоре.

Автоматы этой серии полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию в мире по эргономике и возможностям применения высокотехнологичного дополнительного оборудования.