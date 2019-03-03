Работу горного департамента предприятия "Русала" в Гайане приостановили с 15 февраля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Деятельность горного департамента принадлежащей "Русалу" Компании бокситов Гайаны (Bauxite Company of Guyana Inc., BCGI) приостановлена с 15 февраля из-за массового нарушения трудовой дисциплины. Об этом ТАСС сообщили в "Русале" в воскресенье.

В субботу издание Demerara Waves сообщило, что сотрудники предприятия устроили забастовку в целях повышения заработной платы, после чего 61 рабочий был уволен и компания отказала им в восстановлении на работе. Однако, по данным издания, министерство социальной защиты Гайаны было проинформировано топ-менеджерами BCGI о том, что компания готова заново нанять тех уволенных сотрудников, кто не был в числе инициаторов забастовки и не пытался тем или иным образом помешать работе предприятия и других работников.

Газета со ссылкой на слова министра природных ресурсов Гайаны Рафаэля Тротмана также сообщила, что правительство рассматривает разные пути реагирования на ситуацию, вплоть до закрытия предприятия "Русала" в стране. Решение будет принято по итогам технической и юридической оценки деятельности "Русала", которую проведет комиссия Гайаны по геологии и добыче полезных ископаемых, и, по словам министра, необходимо смотреть на юридические последствия решений, в частности, на то, что будет с работниками BCGI в случае закрытия предприятия, однако правительство страны не может "просто сохранить статус-кво".

"Рабочие департамента отказываются выполнять свою работу и требуют повышения заработной платы, несмотря на то, что в конце 2018 года BCGI провела индексацию заработной платы в соответствии с прогнозной инфляцией в стране. Сейчас деятельность горного департамента по-прежнему приостановлена; оборудование и техника перемещены на склад и находятся под охраной", - сказали в "Русале".

В металлургической компании также отметили, что руководство BCGI ранее провело переговоры с представителями правительства Гайаны, в ходе которых представители BCGI отметили, что "все сотрудники компании должны выполнять свои обязательства в соответствии с трудовым договором".

"Русал" в Гайане

Компания бокситов Гайаны была создана в 2004 году в рамках соглашения между "Русалом" и правительством Гайаны, по которому российской компании принадлежит 90% акций предприятия, а Гайане - 10%.

В компании работают 506 человек. Также "Русал" владеет лицензиями на разработку бокситовых месторождений групп Линден (Linden), Кваквани (Kwakwani) и Айтуни (Ituni).