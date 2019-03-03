Медведев назвал санкции и давление худшими способами вести дела между странами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Санкции и политическое давление являются худшими способами вести дела, однако даже в этих условиях у России и Болгарии есть возможность развивать сотрудничество в разных сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Софию.

"Мы переживаем достаточно сложный период во взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом, куда входит и Болгария. Экономические санкции и политическое давление, которое ЕС оказывает на Россию с подачи Соединенных Штатов, - худший способ вести дела с другими странами. На пользу это не пошло никому", - сказал Медведев.

Он при этом считает важным, что "даже в таких сложных условиях российско-болгарские торгово-экономические связи продолжают развиваться, хотя и не в полную силу". "В минувшем году двусторонний товарооборот составил около $3,5 млрд долларов, то есть почти не изменился, хотя еще в 2017 году смог вырасти на 24%. При этом наш товарооборот со всем Евросоюзом активно увеличивается второй год подряд", - сказал глава кабмина РФ.

"Нам всем надо быть активнее и вместе искать варианты взаимодействия. Мы это делаем", - продолжил Медведев, напомнив, что в 2018 году (после трехлетнего перерыва) возобновила свою работу российско-болгарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отвечая на вопрос, какие области взаимодействия Россия считает перспективными, Медведев назвал, в частности, сферу энергетики, отметив, что "сейчас очень многое зависит от успеха таких масштабных энергопроектов, как АЭС "Белене" и вторая ветка газопровода "Турецкий поток". "Кроме того, есть много товаров, которые не подпадают под взаимные ограничения. А значит, ничто не мешает ими торговать", - добавил премьер. По его словам, есть перспективы развития сотрудничества в туризме и транспортном секторе, образовании, науке, культуре и искусстве, а также возможности взаимодействия между бизнесом, отдельными регионами и городами двух стран.

Премьер-министр РФ посетит Болгарию с официальным визитом 4-5 марта.