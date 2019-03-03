Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2018 году выросла на 31,1% - до 71,7 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла в сравнении с 2017 годом на 31,1% - до 71,7 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка в прошлом году составила 962,6 млрд рублей против 869,2 млрд рублей в 2017 году. Показатель EBITDA вырос на 24,2% в сравнении с результатом годом ранее - до 121,3 млрд рублей.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Деятельность группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг и экспорт энергооборудования, управление распределительными сетями за пределами РФ.

"Интер РАО" - единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. География поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.