"Известия": в РФ зафиксированы проблемы с продажей алкоголя из-за ошибок в ГИС ГМП

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские торговые сети опасаются крупномасштабных приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). В регионах России уже зафиксировано около 10 случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

С 1 января 2019 года в силу вступили поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта..." (171-ФЗ), согласно которым власти субъектов федерации получают право при помощи ГИС ГМП отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров в алкогольной сфере. В случае обнаружения таких штрафов чиновники обязаны приостановить действие лицензии на продажу алкоголя у провинившихся.

Как рассказали "Известиям" в АКОРТ, по всей стране зафиксировано уже около десятка случаев приостановления у розничных сетей лицензии на продажу алкоголя из-за ошибок в базе данных ГИС ГМП. Например, уже погашенные штрафы система может принять за неоплаченные, что влечет за собой приостановление лицензии у "нарушителя". Ритейлеры опасаются, что ошибки примут массовый характер и вызовут большие убытки, поскольку, как отмечает газета, на реализацию алкогольной продукции приходится от 20% до 40% выручки магазинов.

По информации издания, в конце 2018 года торговые сети обращались в Минфин с просьбой дать им доступ к системе ГИС ГМП для отслеживания неверных сообщений о штрафах. Помимо этого, ритейлеры просят предоставлять им 10 дней перед отзывом лицензии для оперативного погашения штрафа или выявления ошибки в системе. В Минфине "Известиям" сообщили, что прорабатывают вопрос предоставления торговым компаниям доступа к ГИС ГМП, а также рассматривают возможность создания нового механизма предоставления данных о неоплаченных штрафах совместно с Минкомсвязью.

Об информационной системе

С 1 января 2013 года государственные органы больше не могут требовать от заявителей документы об оплате услуг, штрафов или пошлин. Данные о совершении выплат они могут получить в ГИС ГМП. Эта электронная информационная система Федерального казначейства предназначена для размещения и получения информации об уплате (или неуплате) физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг.