Самый протяженный в России угольный конвейер построят на Сахалине к 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток компания "ВГК Транспортные системы" и подрядчик работ французская компания RBL-REI SA построят к 2021 году в Углегорском районе на Сахалине 28-километровую линию по транспортировке угля. Строительные работы начнутся в конце 2019 года, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На территории Углегорского района будет построен самый протяженный в России 28-километровый угольный конвейер. Он соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск, развитие и перспективы которого напрямую связаны с планами по увеличению добычи угля и его экспорту в страны Азиатско- тихоокеанского региона. Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 7,5 млн тонн по итогам 2018 года до 20 млн тонн в перспективе. Проект уже поддержали федеральные и областные власти", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров "Восточной горнорудной компании" (инвестор проекта) Олега Мисевра.

По информации правительства области, изготовление оборудования конвейера начнется в мае 2019 года, к строительным работам приступят в конце года. Завершить возведение объекта запланировано в 2021 году. Общий объем расходов предварительно оценивается в 7,8 млрд рублей. Отмечается, что магистральный угольный конвейер станет одним из самых современных не только в России, но и в мире.

В "Восточной горнорудной компании" ТАСС уточнили, что из-за запланированного возрастания объемов угля в самом порту ведется усиление причально-отгрузочной инфраструктуры. Вместо одной судопогрузочной машины на причале уже установлены две с самой высокой производительностью на Дальнем Востоке.