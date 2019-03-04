Австралия и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Канберра и Джакарта подписали соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу после одобрения федеральным парламентом Австралии. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Джакарте.

Соглашение, подписанное министрами торговли двух стран, станет первой торговой сделкой такого уровня для Индонезии. "Договор о свободной торговле позволит 99% австралийских товаров ввозиться в Индонезию беспошлинно или на значительно более выгодных, льготных условиях", - сообщил министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Саймон Бирмингем сразу после церемонии подписания. Также глава ведомства отметил, что после ратификации соглашения австралийские вузы получат возможность открывать свои филиалы и отделения в Индонезии, что позволит их выпускникам получать работу в туристических, медицинских и горнодобывающих компаниях, работающих в стране.

Австралия и Индонезия входят в топ-20 мировых экономик, однако не являются ведущими торговыми партнерами друг для друга. Подписанное соглашение после его ратификации парламентом Австралии откроет путь на индонезийский рынок австралийским экспортерам замороженного мяса, живого скота, фуражного зерна, молочных продуктов, цитрусовых и стали. Также планируется, что после вступления договора в силу количество рабочих виз для жителей Индонезии будет увеличено, как минимум в четыре раза в ближайшие пять лет.

Соглашение о свободной торговле планировалось к подписанию во второй половине 2018 года, однако было отложено из-за споров вокруг переноса австралийского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.