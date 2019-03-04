Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя России

Кабмин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании госрегулирования энерготарифов

Инициатива нацелена на то, чтобы исключить возможность превышения роста тарифов для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития

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