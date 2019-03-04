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Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя России

Ранее Костарева занимала пост главы административно-кадрового департамента ведомства

МОСКВА, 4 марта /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение от 28 февраля опубликовано на официальном сайте правительства.

"Назначить Костареву Татьяну Юрьевну статс-секретарем - заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно данным официального сайта Минстроя, Костарева ранее занимала пост директора административно-кадрового департамента ведомства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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