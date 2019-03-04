Власти Дагестана: морской торговый порт Махачкалы сохранит рост грузооборота в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт в 2019 году сохранит динамику грузооборота в 2019 году за счет контейнерных перевозок. По итогам 2018 года его грузооборот вырос почти на 80% и составил 2,5 млн т, сообщил в понедельник на коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов.

"По итогам работы порта за 2018 год объем грузооборота составил 2,5 млн т, рост к аналогичному периоду прошлого года на 79%. За текущий год более чем в два раза возрос объем перевалки нефти - 2 млн т, активно развивается сообщение с Ираном. Объем отгрузки зерновых в пять раз выше чем в прошлом году. В 2019 году, по прогнозам, динамика сохранится, в том числе за счет развития контейнерных перевозок", - сказал Гаджимурадов.

Он отметил, что грузооборот порта Махачкалы составляет около 60% от общего грузооборота 14 российских портов Каспийского бассейна, запланирован ввод в строй нового современного морского пункта пропуска.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.