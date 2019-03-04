Департамент регуляторной политики аппарата кабмина возглавила чиновница из МЭР РФ

МОСКВА, 4 марта /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя недавно созданного в аппарате правительства департамента регуляторной политики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Салугину-Сороковую Екатерину Андреевну директором департамента регуляторной политики Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно данным на официальном сайте Минэкономразвития, Салугина-Сороковая ранее занимала пост директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития этого ведомства.

В конце февраля в аппарате правительства было создано новое подразделение - департамент регуляторной политики. Задача нового департамента - создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата. В частности, он займется реализацией объявленной ранее комплексной реформы контроля и надзора - так называемой регуляторной гильотины.

Кроме того, новому департаменту поручено обеспечить деятельность Экспертного совета при правительстве Российской Федерации.