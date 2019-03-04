Tesla представит новый электрический кроссовер в середине марта

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Компания Tesla представит новейшую модель электрического кроссовера Model Y 14 марта в Лос-Анджелесе. Об этом ее глава Илон Маск сообщил в понедельник в Twitter.

"Model Y будет представлена 14 марта на мероприятии компании Los Angeles Web Design", - отметил американский предприниматель, подчеркнув, что подробные характеристики, варианты комплектаций и цены будут также раскрыты во время презентации. Помимо этого, Маск пообещал организовать тест-драйв нового кроссовера.

По информации главы Tesla, новая модель кроссовера "приблизительно на 10% больше, чем [седан Tesla] Model 3 и на 10% дороже". Предприниматель предупредил, что за счет большей массы электромобиля продолжительность езды без подзарядки при том же аккумуляторе немного ниже, чем у Model 3.

Осенью 2018 года руководитель Tesla сообщил, что полномасштабное производство Model Y начнется не раньше 2020 года. Тогда одной из причин столь отдаленной даты начала производства, по мнению портала The Verge, стало отсутствие необходимых производственных площадей у компании. В настоящее время единственный автозавод Tesla во Фримонте (штат Калифорния) работает на пределе своих возможностей. Руководство даже было вынуждено в начале 2018 года развернуть рядом с основным корпусом громадный шатер для того, чтобы нарастить до намеченных объемы производства Model 3.

Новый завод в Китае

В первых числах 2019 года Tesla начала строительство в Китае предприятия по сборке электромобилей, которое будет расположено в промышленной зоне Линьган недалеко от Шанхая. Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом.

Согласно договоренности, американская компания будет самостоятельно инвестировать в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Уже к 2020 году на нем планируется запустить сборку Model 3.

Соглашение с китайской стороной о приобретении участка под завод было достигнуто в октябре 2018 года. Речь идет о площадке под коммерческое использование площадью 864,8 тыс. кв. м. Право на его использование Tesla получила на 50 лет.

Шанхай не случайно был выбран местом строительства завода Tesla. Именно этот мегаполис занимает первое место в Китае по эксплуатации электромобилей - на конец 2017 года в городе было зарегистрировано 165 тыс. "зеленых" авто.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.