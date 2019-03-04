"Ъ": американо-китайское СП предлагает поставлять в Россию литые колеса для железных дорог

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Компания Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co. (СП американской Amsted Rail, китайско-американской DACC и китайских Zhejiang Zhenghe и CNR) обратилась в Минтранс с предложением производить литые колеса для железных дорог России, сообщает газета "Коммерсантъ".

В письме от 28 декабря 2018 года член совета директоров СП Маркус Монтенекурт сообщает замглавы российского министерства Владимиру Токареву, что завод в городе Синьян в 2019 году готов поставлять России 40-50 тыс. литых колес, произведенных "в точном соответствии с российским ГОСТом", пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время в России допускается эксплуатация только цельнокатаных колес (ЦКК), ГОСТа на литые еще нет, но он разрабатывается и уже к июлю может быть принят.

Газета отмечает, что в России острый дефицит колес - их цена, еще два года назад составлявшая 25 тыс. рублей за штуку, выросла на порядок. Поставок двух основных производителей - Объединенной металлургической компании (ОМК) и Evraz - по цене около 45 тыс. рублей не хватает, на рынке стоимость ЦКК достигает 150 тыс. рублей, а в ремонте в отдельных случаях превышает и 250 тыс.

Ситуация обострилась из-за ограничения поставок со стороны украинского "Интерпайпа", а также из-за роста выпуска новых вагонов, пишет "Коммерсантъ". Минпромторг и Минтранс уже разрешили ввоз китайских ЦКК для покрытия дефицита, они могут поступить на рынок в начале апреля.

В Минтрансе "Коммерсанту" сообщили, что не поддерживают использование литого колеса, так как оно не испытывалось в условиях низких температур. "Кроме того, в России совмещенное грузовое и пассажирское движение, в этой связи безопаснее использовать ЦКК", - заявили в министерстве. В РЖД отказались от комментариев изданию.