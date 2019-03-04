"Ведомости": "Почта России" увеличит маршрутную сеть и частоту полетов в Китай

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ФГУП "Почта России" в течение марта начнет выполнять авиарейсы по маршруту Москва - Нанкин. Сейчас оператор летает в китайские Ханчжоу (из Новосибирска и Казани), Чженчжоу (из Новосибирска) и Харбин (из Екатеринбурга), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника газеты, объемы онлайн-торговли растут: 90% всех международных посылок, которые приезжают в Россию, из Китая. В 2018 году их число выросло на 26%, до 320 млн штук. За год оператор совершил 182 рейса из Китая и доставил около 4 млн кг грузов.

По оценке компании, в 2019 году число отправлений из Китая может вырасти еще на 15-20%.

"Почте России" принадлежат два грузовых самолета Ту-204-100С, которые она купила в 2016 году у лизинговой компании "Ильюшин финанс и Ко" за 3,39 млрд рублей. Собственной авиакомпании ФГУП пока не создал, поэтому самолеты для него эксплуатирует авиакомпания "Авиастар-Ту".

Интернет-заказы в страну завозят самолеты не только "Почты России", но и грузовые авиакомпании, а также российские и китайские пассажирские авиакомпании в багажных отсеках. Но доставляет товары непосредственно заказчику в основном почта, отмечают "Ведомости".

Эксперты, опрошенные газетой, добавляют, что интернет-торговля спасла нишу грузовых авиаперевозок, которая падала до 2008 года.