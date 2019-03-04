Песков: Кремль ждет от кабмина быстрого выполнения поручений президента

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кремль напомнил правительству о необходимости в сжатые сроки выполнять поручения главы государства, данные по итогам послания Федеральному собранию.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как ведется работа по выполнению поручений президента РФ после послания, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина о том, что "уже прошло время формулировать механизмы, наступило время достаточно быстрого и эффективного выполнения тех поручений, которые рамочно были сформулированы президентом". "Что касается механики ежедневной работы, то это та информация, которая должна предоставляться кабинетом министров", - отметил Песков.

27 февраля Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Он состоит из 13 пунктов.