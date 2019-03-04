АФК "Система" приобрела 33,3% акций производителя "Ессентуков" и "Нарзана"

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. АФК "Система" приобрела 33,3% акций компании "Аква Инвест", перемен в работе производителя питьевой минеральной воды брендовых марок на Северном Кавказе не планируется, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь компании "Холдинг Аква" Армина Айрапетян.

"Сделка действительно состоялась. АФК "Система" стала нашим новым акционером, приобрели 33,3% акций. Каких-либо перемен и изменений в работе компании пока не планируется, мы также продолжим поставлять на рынок качественную минеральную воду легендарных марок Кавказских Минеральных Вод. На данный момент новый акционер полностью разделяет нашу стратегию развития", - сказала пресс-секретарь.

Также в пресс-службе АФК "Система" ТАСС пояснили, что доля в размере 33,3% приобретена у частного лица Егора Логинова. Никита Шашкин, инвестиционный директор "Системы", который руководит в корпорации этим проектом, вошел в капитал компании "Аква Инвест" с долей 5% (с опционом на дальнейшее увеличение). Егор Логинов продолжает владеть 33% долей "Аква Инвест". Еще 28% в "Аква Инвест" принадлежит АО "Гисар".

В пресс-службе отметили большой потенциал развития этого рынка за счет его консолидации и устранения фальсификата. "На базе "Аква Инвеста" партнеры по проекту планируют создать крупный вертикально-интегрированный холдинг по производству бутилированной питьевой и минеральной воды, с перспективой стать одним из основных игроков на российском рынке", - сказали в пресс-службе.

"Холдинг Аква" - совместное предприятие государственного АО "Кавминкурортресурсы" и частного российского инвестора ООО "Аква Инвест", вертикально- интегрированное предприятие полного цикла, включающего добычу, розлив и реализацию минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод. На нем выпускаются минеральные воды "Ессентуки №4", "Ессентуки №17", "Нарзан", "Славяновская" и "Нагутская".