Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Россию по вопросу перевода офиса PDVSA

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в скором времени посетит РФ для перевода офиса национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в интервью телеканалу " Россия-24 ".

По ее словам, "министр нефти, генерал Мануэль Кеведо находится на пути [в Россию], чтобы окончательно оформить перевод PDVSA в Москву".

"Мы также планируем перенести сюда представительство [нефтяной] компании, которое занимается разработкой железа и алюминия на территории Венесуэлы. Все это происходит в рамках расширения нашего сотрудничества и поиска новых путей развития отношений между нашими странами", - добавила политик.

