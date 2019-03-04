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Министр нефтяной промышленности Венесуэлы посетит Россию по вопросу перевода офиса PDVSA

Мануэль Кеведо находится на пути в Москву, отметила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес
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© REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в скором времени посетит РФ для перевода офиса национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в интервью телеканалу "Россия-24".

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По ее словам, "министр нефти, генерал Мануэль Кеведо находится на пути [в Россию], чтобы окончательно оформить перевод PDVSA в Москву".

"Мы также планируем перенести сюда представительство [нефтяной] компании, которое занимается разработкой железа и алюминия на территории Венесуэлы. Все это происходит в рамках расширения нашего сотрудничества и поиска новых путей развития отношений между нашими странами", - добавила политик.
 

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