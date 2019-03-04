Глава "Нафтогаза": сотрудничество с МВФ не позволит Украине снизить цену на газ

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Украины не сможет снизить цену на газ для населения, потому что рыночная цена газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", комментируя предвыборные обещания кандидатов в президенты.

"Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это [повышение цены на газ до рыночного уровня] - главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом <...>, - сказал Коболев. - Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно".

По мнению главы "Нафтогаза", проблему неплатежеспособности населения можно решить системой субсидий. По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по собственному усмотрению.

В декабре совет директоров МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины на $3,9 млрд. Вскоре после этого Киев получил первый транш в $1,4 млрд. МВФ согласился на новую программу после того, как власти Украины подняли цены на газ на 23,5% - до 8550 гривен (около $303) за тысячу кубометров. По данным СМИ, МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%.

В рамках новой программы сотрудничества цена на газ для населения должна повыситься с 1 мая 2019 года на 15%, а с 1 января 2020 года будут установлены цены, полностью соответствующие рыночным.