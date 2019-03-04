Заседание российско-болгарской межправкомиссии может состояться осенью 2019 года

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Заседание российско-болгарской межправительственной комиссии планируется осенью 2019 года в Болгарии. Об этом говорится в материалах пресс-службы правительства РФ к официальному визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Болгарию.

Последнее заседание межправкомиссии прошло в Москве 25 октября 2018 года. По итогам ее работы была подписана программа совместных действий в области туризма на 2019-2021 годы, отмечается в материалах кабинета министров РФ.

Сопредседателями российско-болгарской межправкомиссии являются министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

По данным правительства РФ, товарооборот двух стран в 2018 году возрос на 0,6%, до $3,469 млрд. При этом российский экспорт увеличился на 1,6% до $2,94 млрд, а импорт сократился на 4,4% до $525 млн. Объем российских инвестиций в Болгарию, по данным ЦБ РФ, составляет $3,351 млрд.