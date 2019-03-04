Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2018 год выросла на 47,8%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, выросла за 2018 год на 47,8% по сравнению с показателем предыдущего года, до 619,17 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Лукойла" в отчетном периоде увеличилась на 35,4%, до 8,04 трлн рублей, операционная прибыль выросла на 52,4%, до 771,72 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 34% и достиг почти 1,115 трлн рублей.

Свободный денежный поток компании по итогам года составил 555,1 млрд рублей против 247 млрд рублей в 2017 году. Капитальные затраты сократились в отчетном периоде до 451,5 млрд рублей с 511,5 млрд рублей.

Совокупные активы "Лукойла" с начала 2018 года увеличились на 9,7%, до 5,73 трлн рублей, совокупные обязательства сократились на 4,4%, до 1,66 трлн рублей, свидетельствуют данные отчета.