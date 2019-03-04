Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2018 году снизилась на 6%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" за 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 23,77 млрд рублей, уменьшившись на 6% по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,1%, до 199 млрд рублей. Рост выручки произошел в основном в связи с увеличением отпуска тепловой энергии из-за более низкой температуры воздуха в I квартале и декабре 2018 года, а также с увеличением средневзвешенной цены на электроэнергию, отметили в компании.

Себестоимость продаж увеличилась на 4,6% и составила 170,7 млрд рублей. Отставание темпов роста выручки от темпов роста затрат было обусловлено окончанием срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении двух объектов ДПМ. В результате показатель EBITDA по итогам прошлого года сократился на 3,8%, составив 42,4 млрд рублей.

"Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (100% дочернее общество "Газпрома").