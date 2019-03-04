Власти Крыма заявили об отсутствии рисков в обеспечении региона водой в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Республика Крым полностью обеспечена питьевой водой на 2019 год. Ее стабильная подача будет осуществляться при любой туристической нагрузке на полуостров, сообщил в понедельник журналистам глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что водная блокада Крыма не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали власти Украины.

"С уверенностью можно сказать, что воды в Крыму достаточно на весь 2019 год… Никаких рисков на сегодняшний день при любом наплыве туристов нет", - сказал Вайль.

По его словам, ожидаемый весенне-осенний паводковый период даст дополнительный приток воды, которую будут аккумулировать на 2020 год.

Вайль также отметил, что в 2018 году водой были обеспечены все населенные пункты, срывов допущено не было.

О водоснабжении Крыма

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тысяч жителей Восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени. Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, налажено круглосуточное водоснабжение.