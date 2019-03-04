Объем выданных кредитов в Петербурге в 2018 году вырос на 13,6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в Санкт-Петербурге в 2018 году, составил 4,2 трлн рублей, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

"В 2018 году совокупный объем выданных кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в Санкт-Петербурге вырос 13,6% до 4,2 трлн рублей", - отметил представитель пресс-службы.

Кредитный портфель физических лиц в Санкт-Петербурге за прошедший год вырос на 27,8% - до 778 млрд рублей, юрлиц - на 14,9% до 2,2 трлн рублей.

По данным Банка России, основную долю в кредитном портфеле компаний Санкт-Петербурга сохранили обрабатывающая промышленность (на 1 января текущего года - 19,8%), оптовая и розничная торговля (32,7%), а также сфера недвижимости и аренды (13,3%).

Крупнейшие банки Петербурга также увеличили объемы кредитования в прошлом году. ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 141 млрд рублей. Драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными, где объемы выросли на 60% и 73% соответственно. Сбербанк за девять месяцев прошлого года (итоги года кредитная организация планирует подвести позже) отчитался о росте кредитного портфеля в сегменте крупного и среднего бизнеса на 46,4% до 256 млрд рублей, в розничном сегменте - на 28% до 780 млрд рублей.

В целом по СЗФО совокупный объем выданных кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам вырос на 12,6% до 6,1 трлн рублей. По данным Центробанка, четырьмя крупнейшими кредиторами экономики Санкт-Петербурга выступают Северо-Западный банк "Сбербанк", Акционерный банк "Россия", Банк "Санкт-Петербург" и Банк ВТБ.