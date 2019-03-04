Эксперт: новые налоговые льготы для многодетных семей не скажутся на бюджетах регионов РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Введение новых налоговых льгот на имущество для семей с детьми, которое может составить по оценкам Минэкономразвития России, порядка 5-7 млрд рублей, не скажется на региональных бюджетах. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин.

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Он также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. В частности, освободить от налога полностью шесть соток и, таким образом, полностью вывести из налогообложения наиболее распространенные по площади земельные участки.

"У регионов бюджеты в 2018 году были 12,4 трлн рублей, и 5-7 млрд рублей, [в которые обойдутся льготы для многодетных], - это незначительная цифра, если в целом посмотреть по стране. Наверное, в республиках Северного Кавказа это более значимо, потому что больше многодетных семей, но и там <…> введение этой льготы особо ничего не изменит", - сказал он.

Не скажется введение новой льготы, по мнению эксперта, и на регионах с дефицитом бюджетов. "Если у регионов традиционно дефицитный бюджет, то добавление или вычитание цифры, эквивалентной одной двухтысячной - это несущественно, тем более в расчете на количество жителей незначительно", - отметил он.

Согласно Налоговому кодексу, сейчас налоговые льготы распространяются на квартиры, часть квартиры или комнату; жилой дом или его часть; помещения или сооружения, которые, в частности, используются как творческие студии, ателье, библиотеки, негосударственные музеи; хозяйственные сооружения и постройки площадью не более 50 кв. м, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Также налоговые льготы распространяются на гаражи и машино-места.