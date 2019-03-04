СМИ: в Китае часть покупателей электрокаров Tesla возмутилась снижением цен

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китайские владельцы электрокаров производства американской компании Tesla, которые приобрели или заказали машины до снижения цен на них 25 февраля текущего года, устроили акцию протеста у фирменного магазина в городе Чанша (административный центр провинции Хунань). Об этом в воскресенье сообщила газета Global Times.

Покупатели, посчитавшие себя ущемленными тем, что им пришлось купить электрокары по цене дороже нынешней, согласовали свои действия через социальные сети и обклеили окна магазина бумажными баннерами. "Tesla произвольно снижает цены, нарушая законные интересы потребителей", - приводит газета текст одного из них.

Издание подчеркивает, что первая партия электромобилей Tesla Model 3 прибыла в порт Шанхая из США 22 февраля, после чего компания стала принимать заказы от китайских клиентов на конец месяца по цене в $42,9 тыс. А уже 28 февраля Tesla анонсировала начало продаж двух вариантов Model 3 за $35 и $37 тыс., объяснив возможность снижения цены полным переходом на онлайн-продажи и сокращением расходов на магазины. В качестве компенсации тем, кто уже приобрел электрокары дороже, Tesla предложила 50-процентную скидку на функцию автопилота.

Тем не менее Global Times заметила, что столь частая и резкая смена ценовой политики может повредить репутации американской компании на рынке Китая. "Tesla плохо изучает психологию китайского потребителя. Покупатели, чувствительные к колебаниям цен, теперь могут отложить покупку электромобиля до начала локального производства Model 3, опасаясь, что она после этого подешевеет еще больше", - приводит издание слова одного из аналитиков автомобильного рынка.

Model 3 - бюджетная версия более дорогих электрокаров Model X и Model S. В базовой комплектации машина имеет запас хода без подзарядки в 220 миль (около 350 км), максимальную скорость в 210 км/ч и разгоняется до 100 км/ч менее чем за шесть секунд. Летом 2018 года Tesla договорилась о строительстве завода в Шанхае, где компания планирует производить в год до 500 тыс. электромобилей Model 3 для китайского рынка. Запуск первой очереди предприятия предварительно планируется уже на конец 2019 года.