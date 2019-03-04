"Нафтогаз" будет судиться с правительством за премию за победу над "Газпромом"

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Государственная компания "Нафтогаз Украины" решила через суд добиваться выплаты своему руководителю Андрею Коболеву многомиллионной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Как сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, соответствующий иск подан против Государственной аудиторской службы Украины, которая ранее сочла решение вознаградить председателя правления премией в размере 228 млн гривен ($8,5 млн) нарушением распоряжения кабинета министров.

Еще летом минувшего года на Украине разгорелся скандал в связи с решением руководства "Нафтогаза" выплатить премии по итогам судебного разбирательства в Стокгольме в размере $45,6 млн. Правительство тогда ввело запрет на выплату бонусов и вознаграждений на госпредприятиях и заявило о необходимости вообще пересмотреть уровень зарплат топ-менеджеров компаний.

Подача иска против правительства последовала за принятым на прошлой неделе наблюдательным советом "Нафтогаза" продлить еще на три года контракт с Коболевым, установив ему зарплату в размере 2,08 млн гривен ($77 тыс.) в месяц. При этом Наблюдательный совет сослался на рекомендацию собственного комитета по назначениям и вознаграждениям, который, по его словам, провел обзор рыночных условий и принял решение, что предложенный в новом контракте уровень оплаты труда топ-менеджера соответствует рыночным условиям. Премьер-министр Владимир Гройсман поспешил заявить, что правительство не принимало такого решения.

Сам Коболев, выступая на одном из телеканалов, признал, что его зарплата действительно большая для Украины, но отказался назвать ее размер. "Могу сказать, что моя месячная зарплата - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - заявил он.

По итогам 2018 года средняя заработная плата на Украине составила 8711 гривен ($320).