Проект по переброске воды на север Крыма для химпредприятий могут включить в ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Проект по переброске воды из центральной части Крымского полуострова в его северную часть в том числе и для нужд химических предприятий, водоснабжения и полива сельхозземель, могут включить в Федеральную целевую программу (ФЦП) по социально-экономическому развитию региона, сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

Ранее сообщалось, что в январе эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России одобрили инвестиционный проект первого этапа строительства и реконструкции объектов Северо-Крымского канала, подача воды по которому с 2014 года перекрыта Украиной. Реконструкция позволит снабжать водой по каналу северные районы Крыма, в том числе расположенные здесь химические предприятия.

"Мы прошли Главгосэкспертизу, сегодня решается вопрос о включении этого объекта в федеральную целевую программу для дальнейшего проектирования и строительства. С технической и ценовой точек зрения все вопросы решены. Экспертиза это подтвердила", - сказал Вайль журналистам.

По его словам, проект предполагает подачу до 40 млн кубометров воды в год по существующей системе Северо-Крымского канала и позволит решить вопросы водообеспечения жителей и сельхозпредприятий шести городов и районов. Для этого планируется построить несколько дамб, трубопроводы, насосную станцию и водонакопитель.

Вайль отметил, что предполагаемого объема водоподачи хватит, в том числе, чтобы и обеспечить химические предприятия, потребление которых составляет 26 млн кубометров в год.

"С учетом, что они [химпредприятия] усиленно бурят скважины, эта цифра будет снижена до 15 млн кубометров. Всю остальную воду будем раздавать на нужды экономики Крыма или для питьевых нужд, или на орошение сельхозземель", - сообщил он.

О проекте

В конце декабря 2018 года министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта сообщал журналистам, что строительство водовода, который обеспечит водой население и крупные химические предприятия на севере полуострова, обойдется примерно в 1,5 млрд рублей. По водоводу, который будет использовать инфраструктуру Северо-Крымского канала, воду на север региона будут перебрасывать из расположенных в центральной части полуострова водохранилищ. Завершить строительство водовода планируется в 2020 году.

Проект позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение города Армянска, населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов Республики Крым, а также обеспечить технической водой промышленные предприятия ПАО "Крымский содовый завод" и ООО "Титановые инвестиции".

Регион испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.