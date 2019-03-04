МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оператор Tele2 запустил киберспортивную платформу для геймеров, на которой пользователи сервиса смогут участвовать в турнирах, смотреть трансляции участников, говорится в сообщении компании.

"Площадка Cyberhero объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы. Пользователи могут стримить свои игры, смотреть трансляции других участников и участвовать в турнирах с призовым фондом", - отмечается в сообщении Tele2.

В компании подчеркивают, что платформа является доступной для всех желающих. Кроме того, пользователи смогут участвовать в турнирах за деньги с призовым фондом от 5 тыс. рублей.

"Отчеты аналитиков показывают, что аудитория киберспорта огромна. Мы первыми на российском рынке запускаем платформу, которая совмещает стриминг и турниры. И как хорошую киберплощадку, ее отличает возможность для игроков здесь зарабатывать", - приводятся в сообщении слова директора по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олега Решетина.