Медведев призвал Болгарию сосредоточиться на энергетическом сотрудничестве

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Россия и Болгария должны сосредоточиться на сотрудничестве в энергетической сфере. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Таким образом глава кабмина РФ прокомментировал слова своего болгарского коллеги, который рассказал о планах модернизации стоящих на вооружении ВВС Болгарии МиГ-29 и Су-25, и отметил, что истребители - это самая простая из проблем, требующих решения.

По его мнению, эти слова Борисова "блестящим образом демонстрируют одну нехитрую истину: истребители всегда придут, а вот главное, чтобы газ пришел и чтобы работали электростанции". "Мне кажется, нам с нашими болгарскими друзьями нужно работать именно над этим направлением", - сказал он.

Товарооборот России и Болгарии

Медведев считает, что Россия и Болгария имеют возможности для возвращения взаимного товарооборота к досанкционному уровню $5 млрд.

"До появления всякого рода ограничений и санкций наш торговый оборот был в районе $5 млрд, а сейчас около $3 млрд", - сказал Медведев, отметив, что это означает потерянные рабочие места, и это "не здорово ни для Болгарии, не для России". Глава кабмина РФ при этом подчеркнул, что РФ остается крупным торговым партнером Болгарии. "Мы экспортируем энергоресурсы, Болгария поставляет нам машины, технику, лекарства, но кое-чего и не поставляет после введения ограничений, опять же не уверен, что это хорошо", - заметил Медведев.

По мнению главы кабмина РФ, у двух стран "есть все-таки широкий коридор возможностей". "Надеюсь, что мы сможем все-таки выйти на докризисный уровень сотрудничества, который был в 2012 году", - заключил премьер-министр России.

По словам Медведева, на переговорах в Софии стороны "подтвердили взаимное желание" к развитию двусторонних отношений по разным направлениям. Премьер-министр РФ отметил, что большие надежды в этой связи он возлагает на российско-болгарскую межправкомиссию, которая в октябре 2018 года возобновила свою работу после трехлетнего перерыва. "К сожалению, далеко не со всеми странами ЕС такие комиссии работают, я уж не говорю о том, что большие встречи между правительством России и Европейской комиссией просто не проводятся, а это плохо, поскольку, если нет контактов, значит, есть сомнения друг в друге, есть ощущения того, что кто-то кому-то не договаривает", - подчеркнул Медведев.

Он отметил также, что Москва и София выступают за расширение контактов в гуманитарной сфере, используя, в том числе, и межрегиональные форматы. "Наши страны связывают схожие взгляды на многие вещи, я имею в виду прежде всего исторические события, - продолжил глава кабмина России. - Я уверен, что, если покопаться в истории, у нас хватает хороших совместных знаменательных дат, которые можно было использовать просто для укрепления взаимодействия между нашими странами".

В новость были внесены изменения (18:53 мск) — добавлена информация о товарообороте РФ и Болгарии