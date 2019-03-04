В Госдуме обсудят, соответствует ли система управления госимуществом приоритетам развития

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведет парламентские слушания по вопросам повышения эффективности управления федеральным имуществом, чтобы определить, соответствует ли действующая система управления госимуществом достижению определенных президентом РФ целей и среднесрочных приоритетов развития страны. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Николай Николаев.

"В контексте поставленной президентом задачи по прорывному развитию экономики страны мы проводим парламентские слушания с тем, чтобы понять, насколько действующая система управления госимуществом соответствует решению этой задачи, какие изменения необходимо внести, чтобы эта система была максимально эффективна, чтобы была максимальная отдача для изменения структуры экономики и пополнения федерального бюджета, и чтобы гражданам было понятно, каким образом приватизация влияет на их повседневную жизнь в виде величины оплачиваемых тарифов за коммунальные платежи, стоимости проезда на транспорте и в целом обеспечения комфортной жизни", - заявил Николаев.

По его мнению, законодательная власть должна более весомо участвовать в принятии решений, касающихся госимущества. "На мой взгляд, в настоящее время роль парламента в выработке политики по распоряжению федеральным имуществом и принятию решений о приватизации недостаточна. Мне представляется, что законодатели должны принимать активное участие в этом процессе, в том числе контролируя эффективность исполнения принятых решений в рамках парламентского контроля. Наши избиратели имеют право знать обо всех аспектах управления государственным имуществом", - подчеркнул парламентарий.

Парламентские слушания на тему "Повышение эффективности управления федеральным имуществом" пройдут в Госдуме 6 марта. К участию в них приглашены депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители Минэкономразвития, Минфина, Росимущества, Счетной палаты, органов государственной власти субъектов РФ, научного и делового сообщества.