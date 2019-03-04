Темпы роста промышленного производства Псковской области замедлились более чем в три раза

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Псковской области по итогам 2018 года составил порядка 1,6% по отношению к уровню предыдущего года. Это в три раза меньше, чем было в 2017 году, сообщил в понедельник ТАСС депутат Госдумы, руководитель Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Псковской области Александр Козловский в кулуарах съезда организации.

"Тенденции роста промышленного производства в регионе сокращаются. По итогам 2018 года к предыдущему году рост есть, но он не такой большой. То есть замедлился рост: сейчас рост к предыдущему году (то есть 2018 года к 2017 году) примерно 1,6%, а в предыдущие годы он составлял в районе 5-6%", - сказал Козловский.

По его словам, существенное снижение темпов роста промышленного производства в Псковской области вызвано "объективными причинами". "Мы видим, что индексы промышленного производства снижаются и у других мировых держав. Думаю, что здесь общая тенденция: есть всплески, есть падения. Сейчас мы этот период должны пройти и заново набирать обороты", - пояснил руководитель Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Псковской области.

В ходе работы съезда регионального РСПП, его участники отметили перспективы электротехнического кластера Псковской области, напомнив, что в прошлом году в него вошли новые резиденты.

Кластер сформировался в 2016 году и был одним из первых включен в реестр Минпромторга РФ, в состав кластера входят 19 промышленных предприятий, выручка которых в 2017 году составила почти 13 млрд рублей. На предприятиях кластера работает порядка 5400 человек. Как сообщалось ранее, общая стоимость проектов псковского электротехнического кластера составляет порядка 1,7 млрд рублей. Вся выпускаемая кластером продукция является импортозамещающей, объем федеральной поддержки до 2020 года составит более 700 млн рублей.