Объем частных инвестиций в Новгородской области вырос на 12,5% в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Объем частных инвестиций в Новгородской области в 2018 году вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом и достиг 47 млрд рублей. При этом общие вложения в регион сократились на 20%, сообщил в понедельник замначальника управления информационной политики правительства Новгородской области Иван Сизов.

"Объем частных инвестиций в основной капитал составил почти 47 млрд рублей - это более чем на 5 млрд рублей больше, чем в 2017 году - рост в 12,5%. То есть частные инвестиции начинают заменять бюджетные, что для региона хорошо, потому что развиваются предприятия, не боятся вкладываться на территории региона, они видят будущее, <…> и повышается естественно инвестиционный потенциал региона", - рассказал Сизов на брифинге.

Замначальника управления добавил, что основные вложения касаются обрабатывающих производств, сферы промышленности и сельского хозяйства. При этом по словам Сизова, общий объем инвестиций в регион в 2018 году сократился почти на 20% и составил 60 млрд рублей.

"Снижение на 20% происходит объективно. Это часть бюджетного финансирования, которое уменьшилось, потому что в регионе завершилось строительство местного участка трассы М-11 - это были бюджетные инвестиции", - пояснил Сизов.

Новгородская область в 2018 году вошла в десятку регионов с самым большим ростом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (публикуется Агентством стратегических инициатив с 2014 года). Регион поднялся с 53-й позиции на 29-ю.