Президент Болгарии считает Россию стратегическим партнером в области энергетики

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия является стратегическим партнером Болгарии в энергетической сфере. Свое заявление он сделал в понедельник в начале пленарного заседании с участием российской правительственной делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Считаю, что существует политическая воля и необходимые условия для развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Есть сферы, например как туризм, где отношения устойчивы и перспективны. Россия - стратегический партнер в энергетике, где также существует большой потенциал развития отношений, разумеется при соблюдении таких важных принципов, как целесообразность, конкурентность, прозрачность, гарантии поставок и, что особенно для нас важно, выгодная цена", подчеркнул болгарский лидер.

Радев отметил, что Болгария предоставляет хорошие условия для инвестиций и открыта для них. "Верю, что болгарская экономика может предложить гораздо больше российскому потребителю, который знает цену и качество болгарских товаров. Что касается образования, науки и культуры, то у нас есть долгие традиции и огромные перспективы развития. Не на последнем месте и то, что болгаро-российский диалог способствует развитию отношению России с Евросоюзом", - добавил он.

Президент Болгарии также подчеркнул, что между народами двух стран существуют "глубокие исторические, духовные и культурные связи, которые прошли испытание временем и не подвластны политической конъюнктуре".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Болгарии с официальным визитом.