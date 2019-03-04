Приходько: объем торговли РФ и Люксембурга достиг десятилетнего максимума

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Уровень товарооборота России и Люксембурга в последние годы уверенно растет и достиг десятилетнего максимума. Об этом журналистам сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Люксембург премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"В последние годы наблюдается уверенный рост объемов двустороннего товарооборота. В то время как со многими европейскими странами наблюдается лишь его восстановление, то, согласно данным российской статистики, по абсолютным показателям торговля с Люксембургом за 2018 год достигла своего десятилетнего максимума", - сказал Приходько. По его словам, в сравнении с 2017 годом товарооборот двух государств в минувшем году вырос на 23,4% и составил $267,1 млн.

Как сообщил представитель кабмина РФ, по данным Центробанка, на середину 2018 года объем накопленных прямых люксембургских инвестиций в Россию составил $19,6 млрд, по этому показателю Великое Герцогство занимает одно из лидирующих мест в Европе и мире. Приходько подчеркнул, что ряд крупных люксембургских компаний, имеющих многолетний опыт успешной работы в России, "не отказались от своих программ развития даже в непростые моменты для российской экономики".

Первый замглавы аппарата кабмина РФ сообщил, что следующее заседание Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом намечено в Люксембурге на 2020 год (предыдущее заседание состоялось 14 февраля 2018 года в Москве).

"Имеются перспективы для дальнейшего развития отношений в финансовой сфере, в логистике транспортных перевозок. Один из новых трендов - наращивание взаимодействия в инновационной сфере", - продолжил Приходько, указав также среди традиционных сфер сотрудничества России и Люксембурга металлургию, производство высокотехнологичного стекла и современных аккумуляторных батарей.