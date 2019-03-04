Китайские законодатели обсудят Закон об иностранных инвестициях

ПЕКИН, 5 марта. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов, Даниил Смирнов/. Меры по поддержанию роста китайской экономики в условиях возросшего внешнего давления рассмотрят депутаты второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва, открывающейся во вторник в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь.

Официальный представитель сессии Чжан Есуй сообщил накануне, что помимо обычных докладов о работе властных органов парламентарии должны принять "ряд важных законопроектов".

Параллельно с сессией ВСНП проходит сессия высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), олицетворяющего патриотический единый фронт.

Защитить инвестиции, снизить налоги

Одним из ключевых документов, который будет рассматриваться парламентариями в ходе сессии, станет законопроект об иностранных инвестициях. Как ожидается, закон снимет ряд прежних ограничений, обеспечит большую степень прозрачности в использовании иностранного капитала и будет способствовать улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса на территории КНР.

Необходимость в принятии подобного документа назрела давно, поскольку проводимые в Китае реформы и формирование обновленной структуры экономики требуют изменений в национальном законодательстве, способном обеспечить, в том числе, более надежную защиту прав интеллектуальной собственности. В настоящее время вся иностранная инвестиционная деятельность в Китае регламентируется тремя законами, регулирующими проекты с участием китайского капитала, международное сотрудничество в сфере инвестиций, а также деятельность компаний, созданных полностью на средства нерезидентов. Принятие нового закона, отмечают местные наблюдатели, создаст более прозрачную нормативную базу для управления зарубежным капиталом.

Пресса, между тем, публикует призывы экономистов к более решительной "опоре на собственные силы" в развитии и использовании технологий. "Прорывные базовые технологии должны не импортироваться, а создаваться и производиться внутри страны", - цитирует газета China Daily известного здесь ученого Ши Игуна. "Китайское высшее образование сделало большой скачок вперед, но все еще отстает в некоторых основных областях исследований, - считает он. - Все еще нужно добиться кое-каких прорывов, ответить на ряд запросов общества".

С другой стороны, центральное правительство обещает уменьшить налоговое бремя отечественного бизнеса. Как пишет со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника та же China Daily, правительство "предложит детальный план снижения налогов и сборов, который позволит сократить их на 1,3 трлн юаней ($194 млрд), с тем, чтобы стимулировать производство и укрепить уверенность частных компаний". План сокращения налогов 2019 года издание характеризует как "более решительный" по сравнению с прошлогодним.

Повестка дня

Среди традиционных для сессии задач - заслушивание и обсуждение доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении бюджета в 2018 году, отчетов глав Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, утверждение основных направлений плана социально-экономического развития страны, принятие бюджета на 2019 год.

Кроме того, пресс-конференции проведут представители исполнительной власти, среди которых министр финансов Лю Кунь, председатель Государственного комитета по развитию и реформе Хэ Лифэн, министр коммерции Чжун Шань и председатель Народного банка Китая И Ган. Наибольшее внимание китайские и иностранные СМИ обычно уделяют выступлению перед журналистами члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И, а также итогам парламентской сессии, которые подведет на своей пресс- конференции глава кабинета Ли Кэцян.

Усиленные меры безопасности

Площадь Тяньаньмэнь и Дом народных собраний охраняются усиленными полицейскими кордонами. Сотрудники в форме и штатском следят за порядком, выборочно проверяют документы. На важнейших улицах и площадях Пекина видны бронированные автомобили спецназа с бойцами в полной экипировке. Повсюду добровольные помощники полиции с красными повязками на рукавах.

Главная площадь Китая закрыта для посещения, за исключением участников сессий, обслуживающего персонала и аккредитованных журналистов. Китайских и иностранных корреспондентов на сессиях - свыше трех тысяч.

Охраняется и воздушное пространство над центром города, где запрещены полеты любых летательных средств, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, столь популярных в Китае. Кроме того, сотрудники служб безопасности уведомили журналистов, освещающих данное мероприятие, о том, что каждый работник СМИ может пронести с собой в Дом народных собраний только один мобильный телефон. При этом использование переносных зарядных устройств категорически запрещено.