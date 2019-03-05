Минтруд рассказал, в каких сферах руководят женщины

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Женщины чаще, чем мужчины занимают руководящие посты в сфере администрирования, гостиничного и отельного бизнеса, а также в корпоративном секторе. Такие данные перед Международным женским днем, отмечаемым 8 марта, ТАСС озвучили в Министерстве труда и социальной защиты России.

"Женщины составляют 84% среди специалистов высшего уровня квалификации в сфере бизнеса и администрирования, 78% - среди руководителей гостиничного и ресторанного бизнеса, 63% - среди управляющих в корпоративном секторе, 48,2% - среди специалистов высшего уровня квалификации в области науки и техники", - говорится в ответе пресс-службы Минтруда на запрос ТАСС.

В целом, по данным министерства, в Российской Федерации уровень занятости женщин является достаточно высоким - работают более 63,3%. При этом, по данным Росстата, представленным в докладе "Женщины и мужчины России", по итогам 2017 года уровень занятости среди мужчин составлял 75,6%.

В 2016 году Росстат изучал удовлетворенность мужчин и женщин различными аспектами работы. Так, среди женщин довольны зарплатой оказались 34,2%, а среди мужчин - 40,3%. В то же время женщины оказались больше чем мужчины удовлетворены остальными аспектами своей занятости - режимом работы, ее надежностью, условиями труда, выполняемыми обязанностями, получали большее моральное и профессиональное удовлетворение от работы.

По данным Минтруда, ситуация в оплате труда мужчин и женщин выравнивается, разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году.