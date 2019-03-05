Власти Хабаровского края сэкономят до 30% на топливе за счет пересмотра системы закупок

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Систему централизованных закупок топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства реформировали в Хабаровском крае, что позволит экономить до 30% стоимости топлива. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Централизованные закупки топлива для муниципальных предприятий ЖКХ в Хабаровском крае ведутся с 2006 года, их осуществляет операторская компания МООО "Межрайтопливо". Проведенная по поручению главы региона Сергея Фургала проверка выявила, что практически на всех этапах схема была экономически неэффективной.

"В первую очередь нам пришлось ликвидировать закрытый пул поставщиков. Также мы прекратили практику заключения рамочных договоров и закрытых запросов, что позволило запустить реальную конкуренцию среди продавцов нефтепродуктов на этапе подачи заявок. И это практически сразу повлияло на предлагаемую цену", - приводятся в сообщении слова советника губернатора края Владимира Белова.

Сейчас перед властями стоит задача перейти на быстрые расчеты и отказаться от механизма отсрочки платежей, поскольку, когда топливо оплачивают сразу, поставщик дает одну цену, а при отсрочках стоимость становится примерно на 20% выше. В муниципалитетах активно пользовались рассрочками, из-за чего постоянно переплачивали. Планируется восстановить платежную дисциплину в администрациях районов и на коммунальных предприятиях, перейти к моментальным расчетам, заранее предусматривая средства в бюджетах.

Еще одним резервом для экономии должна стать практика заключения договоров непосредственно с производителями топлива или крупными оптовыми компаниями. Ранее среди поставщиков "Межрайтопливо" был ограниченный круг мелких посредников, а оптовики на торги не выходили, так как их не устраивали долгие сроки расчетов. Если рассчитываться за топливо начнут сразу, то производители выйдут на конкурс и смогут предложить выгодные властям цены.

Отмечается, что в результате принятых мер стоимость отдельных позиций топлива, закупаемых с 2019 года, снизилась. Если в декабре 2018 года цена 1 тонны дизельного топлива для предприятий Николаевского района составляла свыше 70,7 тыс. рублей, то сейчас такой же объем обходится региональной казне почти в 53,5 тыс. рублей.