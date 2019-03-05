"Колмар" планирует удвоить инвестиции в проекты по добыче угля в Якутии

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Колмар", которая является якорным резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", планирует удвоить в 2019 году объем инвестиций в проекты по добыче угля до 30 млрд рублей. Об этом рассказала ТАСС председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Компания инвестировала в 2018 году на приобретение оборудования и строительство ГОК в Якутии порядка 15 млрд рублей.

"В 2019 году мы планируем нарастить производственные мощности и увеличить объемы добычи до 10 млн тонн (практически вдвое). Данные показатели планируется достичь за счет запуска высокопроизводительного главного комплекса на шахте "Денисовская" и строительства двух новых шахт: шахты "Восточная Денисовская" и шахты "Инаглинская". Инвестиции в 2019 году составят около 30 млрд рублей", - сказала Цивилева.

Ранее сообщалось, что "Колмар" договорился с китайской корпорацией AVIC International Holding Corporation о проектировании основной технологической линии, поставке, монтажу и запуску в работу технологического оборудования для обогатительной фабрики "Инаглинская-2".

Угледобывающая компания "Колмар" является резидентом ТОР "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Колмар" также строит собственный порт по перевалке угля в Хабаровском крае.