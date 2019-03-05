Китай продолжит развивать переговорный процесс с США

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китай будет и дальше развивать переговорный процесс с Соединенными Штатами в области торговли. Об этом во вторник на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Нужно <...> продолжать развивать торгово-экономический переговорный процесс между Китаем и США. С неизменной твердостью придерживаясь концепции развития, основанной на взаимной выгоде, сотрудничестве и обоюдном выигрыше", - заявил он.

"Китай всегда выступает за разрешение торговых споров путем равноправных консультаций. Мы будем, с одной стороны, добросовестно выполнять свои обязательства, а с другой стороны, решительно защищать свои законные права и интересы", - подчеркнул премьер Госсовета.

Вторая сессия ВСНП 13-го созыва будет проходить с 5 по 15 марта.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.