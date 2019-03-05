В КНР заявили, что обеспечат рост экономики за счет инноваций и структурных реформ

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китайские власти намерены продолжить проводить в 2019 году политику по обеспечению роста национальной экономики за счет инноваций и структурных преобразований. Об этом заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"В условиях меняющейся общей конъюнктуры мы намерены последовательно проводить политику интенсивного развития, обеспечивать макроэкономическую стабильность, - отметил он, выступая с докладом на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва. - Благодаря инновациям и целостным макроэкономическим преобразованиям наша экономика сохраняет стабильность".

По слова премьера, среди стимулирующих мер - снижение налогового бремени, оптимизация государственного бюджета, применение финансовых механизмов с целью активизации деятельности сектора реальной экономики.

Премьер также сообщил, что власти Китая намерены в 2019 году последовательно применять жесткие меры для искоренения в стране коррупции и укреплять идеологическое самосознание в рядах Коммунистической партии Китая (КПК).

"Мы будем проводить последовательную всеобъемлющую политику партийного управления в соответствии с линией Центрального комитета КПК, <...> жестко пресекать нарушения закона и установленных норм, - отметил он. - Коррупционеры будут наказаны, борьба с коррупцией усилится до окончательной победы".

По словам премьера, параллельно планируется сделать еще больший акцент на систематизации изучения идей председателя КНР Си Цзиньпина в китайском обществе.

Сессия ВСНП открылась во вторник в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь. Помимо доклада Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении бюджета в 2018 году, законодатели заслушают отчеты глав Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, утвердят основные направления плана социально-экономического развития страны и бюджет на 2019 год. Одним из ключевых документов, который будет рассматриваться в ходе сессии, станет законопроект об иностранных инвестициях - он должен будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории КНР.