"Ъ": МЭР предлагает разрешить автоконцернам самим выбирать детали для локализации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ подготовило поправки к постановлению правительства, которые позволят автоконцернам самостоятельно выбирать детали для производства в России. Речь идет о балльной системе оценки степени локализации, которая нужна для получения господдержки, пишет во вторник "Коммерсантъ".

Ранее Минпромторг предлагал с 1 января 2019 года ввести систему, согласно которой каждому компоненту автомобиля соответствует определенное число баллов, а локализация производства двигателей, трансмиссии и т. д. становилась обязательной. В том случае, если автоконцерн не набирал определенного количества баллов, то он не получал доступ к программам господдержки.

По данным издания, в Минэкономразвития предложили ту же бальную систему, однако теперь производители смогут получить возможность самостоятельно выбирать детали для локализации и отказаться от обязательных операций. По словам собеседников издания в отрасли, предложенное МЭР распределение баллов таково, что доступ к господдержке можно получить за счет уже освоенных или низкотехнологичных компонентов.

Поясняется, что, к примеру, кузов, экстерьер, топливный бак и обивка по предложению Минэкономразвития в сумме могут получить больший вес, чем двигатель, коробка передач и электронный блок управления двигателем, несмотря на то, что доля последних в себестоимости автомобиля на 50% выше. Отмечается также, что в новой бальной системе в значительной степени снижена доля НИОКР [научно- исследовательских и конструкторских работ].

Кроме того, в МЭР предложили привязать все ключевые меры господдержки, например льготные автокредиты и лизинг, банковские субсидии для экспорта, к выполнению критериев локализации. При этом, по данным газеты, для того, чтобы получить промышленную субсидию производителям придется обязательно подписать специнвестконтракт, а в том случае, если они не успеют этого сделать до 1 июня, то автоконцернам придется набирать определенное количество баллов.

В газете отметили, что сейчас проект Минэкономразвития находится на доработке в Минпромторге, где долю инвестиций в более наукоемкие производства пытаются увеличить. Проект может быть внесен в правительство на этой неделе.