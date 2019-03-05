Казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует выполнять рейсы в Россию

АСТАНА, 5 марта. /ТАСС/. Конкурсная комиссия Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приняла решение о допуске и выдаче свидетельств Qazaq Air на международные авиамаршруты.

"Авиакомпания планирует выполнять международные перевозки по следующим маршрутам: Атырау - Астрахань, Атырау - Минеральные Воды, Усть-Каменогорск - Новосибирск, Актау - Грозный, Атырау - Тбилиси, Актау - Тбилиси, Алма-Ата - Бишкек и Алма-Ата - Ош", - сообщила пресс-служба Комитета.

21 марта 2019 года состоится первый рейс - по направлению Алма-Аты - Бишкек.

Qazaq Air - это региональная авиакомпания, созданная для обслуживания внутренних маршрутов в Казахстане, 100% акций принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Компания зарегистрирована в апреле 2015 года. Она эксплуатирует турбовинтовые самолеты канадского производителя Bombardier.