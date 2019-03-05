Володин предложил использовать потенциал парламентов для повышения товарооборота с Италией

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил задействовать потенциал парламентов России и Италии для повышения двустороннего товарооборота.

"Было бы правильно с нашей стороны подумать о том, что мы могли бы сделать для того, чтобы наш товарооборот рос, а деловые отношения развивались более эффективно", - сказал спикер во вторник на встрече с председателем Палаты депутатов Италии Роберто Фико, который находится с визитом в Москве.

По мнению Володина, "именно через возможности парламентов, через, возможно, законодательное сопровождение" возможно решение этой задачи, чтобы количество предприятий, работающих в России, российских предприятий, работающих в Италии, росло с каждым годом.

Как ожидается, Фико примет участие во вторник в заседании Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. Итальянские и российские парламентарии обсудят вопросы укрепления международной безопасности, в том числе стабилизации в кризисных регионах, в частности в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Отдельно предполагается рассмотреть аспекты экономического сотрудничества в контексте глобальной конкуренции и необходимости развития цифровой экономики.