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Госдума уточняет правила международных грузоперевозок российским военным транспортом

В документе отмечается, что они должны проходить при соблюдении условий, установленных Министерством обороны РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об уточнении порядка международных перевозок грузов российским военным транспортом.

Согласно пояснительным материалам, документ был разработан в связи с присоединением России к ряду международных соглашений, в частности к межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках по сети дорог между Россией, Китаем и Монголией. Кроме того, сейчас законом не урегулированы особенности международных автоперевозок транспортом Вооруженных сил РФ или ФСБ.

Законопроектом, в частности, исключается требование о наличии документа, подтверждающего допуск российского перевозчика к международным перевозкам техники и вооружений посредством военного транспорта. Однако перевозки эти должны осуществляться при соблюдении условий, установленных Министерством обороны РФ, отмечается в тексте.

Кроме того, уточняется понятие международного разрешения на проезд, выданного владельцу транспортного средства, которое действует на территории стран - участниц межправительственных соглашений.

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