РЖД запустили онлайн-сервис по поиску забытых в поездах вещей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) запустили на своем официальном сайте сервис по поиску вещей, забытых в поездах дальнего следования. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру", - подчеркнули в РЖД.

Так, для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить на сайте электронную заявку. В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также необходимо будет составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

По итогам поиска пассажир будет проинформирован. В случае успеха ему предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, добавили в РЖД.