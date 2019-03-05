Россия ежегодно теряет более $50 млн из-за регистрации самолетов за рубежом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская экономика ежегодно теряет более $50 млн из-за того, что российские самолеты находятся в иностранных реестрах - как правило, это Бермуды и Ирландия. Это следует из презентации начальника одела поддержания летной годности иностранных воздушных судов Росавиации Артема Даниленко.

"Каждый год более 50 млн долларов (более 3,2 млрд рублей) от российских авиакомпаний уходят в бюджеты иностранных авиационных администраций (Бермуды, Ирландия). Указанные средства могли бы оставаться в России и поступать в Федеральный бюджет", - говорится в презентации, сделанной на конференции "Настоящее и будущее техобслуживания воздушных судов в России и СНГ".

В отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.

В прошлом году Минфин РФ разработал законопроект, устанавливающий нулевую ставку НДС на ввоз гражданских самолетов на территорию России при условии, что самолет будет зарегистрирован в российском реестре гражданских судов.