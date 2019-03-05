Госдума поддержала ограничение зон с регулируемыми ценами в электроэнергетике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий ограничение на включение в перечень ценовых зон с регулируемыми ценами на электроэнергию новых территорий. Законопроект был разработан Минэнерго и внесен правительством РФ.

Сейчас законом "Об электроэнергетике" устанавливаются особенности функционирования отдельных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии. Эти особенности заключаются в поставке электрической энергии и мощности на оптовом рынке для отдельных субъектов Федерации по регулируемым ценам.

Законопроектом предлагается установить ограничение на включение новых территорий в перечень субъектов Федерации, которые могут быть отнесены правительством к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются регулируемые цены на электроэнергию. При этом законопроектом определяется исчерпывающий перечень из девяти субъектов Федерации, для которых правительством РФ ранее уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия - Алания, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Для этих регионов цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми.