ФАС: программа цифровизации "Россетей" не вызовет роста тарифов выше 3% в год

ЭСТОСАДОК /Краснодарский край/, 5 марта. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию не будут расти выше 3% в год благодаря цифровизации электросетевого комплекса, которую проводит компания "Россети". Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Он отметил, что прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Министерством экономического развития страны, предусматривает на долгосрочный период повышение тарифов электросетей не более чем на 3% в год в среднем по стране.

"Это предельный уровень, выше которого никто не будет двигаться. Тарифы этим уровнем и будут ограничены. На цифровизацию сначала нужны деньги, а потом она будет приносить положительный материальный эффект. И компания ("Россети" - прим. ТАСС) это понимает и готова вкладывать, и дальнейшем получать более эффективное функционирование своего электросетевого комплекса", - сказал он.

Замглавы ФАС пояснил, что "Россети" как социально ответственная компания заявляет о том, что все инициативы по цифровизации будут браться из тарифа, который не будет повышен.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа цифровизации компании оценивается в 1,3 трлн руб. до 2030 года. Глава "Россетей" Павел Ливинский пояснял, что компания планирует привлечь заемные средства в размере около 25% от стоимости программы цифровизации.