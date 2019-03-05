Правительство уточнило порядок рассмотрения заявок на "газовый" шельф

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России внесло изменения в порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами федерального значения на шельфе, содержащими газ. Соответствующее постановление от 28 февраля размещено на сайте правительства России.

В частности, новый порядок предполагает возможность распределения спорных участков без аукциона, на основании корректировок границ между спорящими заявителями.

Так, согласно документу, юридические лица, располагающие правом разработки шельфа, - сейчас им обладают только "Газпром" и "Роснефть" - должны будут до 1 марта предоставить свои заявки в Роснедра.

В случае, если заявки не пересекаются, право пользования такими участками будет предоставляться без аукциона. При полном или частичном пересечении границ участков недр Роснедра будут проводить согласительные совещания для корректировки границ и в случае, если по итогам согласительных совещаний разграничить заявляемый участок не удасться, то в отношении такого участка будет проведен аукцион.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов по спорным участкам недр федерального значения континентального шельфа.

Ранее в федеральном законе было предусмотрено предоставление права пользования участками недр континентального шельфа без проведения аукционов. Такое право предоставлялось юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством и имеют опыт освоения участков недр континентального шельфа не менее пяти лет. В настоящее время правом работы на шельфе обладают только "Газпром" и "Роснефть".