"Лукойл" обсудит изменения в дивидендную политику с целью ускорить рост выплат на акцию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Лукойл" направил на выкуп акций в рамках программы buyback $1,5 млрд и намерен обсудить изменения в дивидендную политику с тем, чтобы ускорить рост выплат на акцию. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами сказал первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.

"Недавно мы выступили с еще одной инициативой и вынесли на ближайшее заседание совета директоров вопрос о внесении изменений в дивидендную политику. Предлагаемые изменения позволят учесть эффект сокращения акций в обращении в результате обратного выкупа, что приведет к увеличению темпа роста размеров дивидендов на акцию", - сказал он. Ранее сообщалось, что заседание совета директоров "Лукойла" пойдет 6 марта.

По словам топ-менеджера, компания направила на выкуп акций в рамках buyback более $1,5 млрд, приобретя почти 3% от уставного капитала.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2018 года приняли решение утвердить дивиденды за девять месяцев 2018 года в размере 95 рублей на акцию. За девять месяцев 2017 года компания выплатила дивиденды из расчета 85 рублей на акцию. По итогам 2017 года "Лукойл" выплатил дивиденды с учетом промежуточных дивидендов 215 рублей на акцию, что на 10,3% больше, чем за 2016 год, когда акционеры "Лукойла" получили 195 рублей на акцию.

Среднесрочный план развития "Лукойла" на 2018-2020 годы, а также долгосрочная стратегия на 2018-2027 годы предусматривают устойчивый рост дивидендов.