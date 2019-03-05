"Русгидро" получит 13 млрд рублей из бюджета на строительство двух ЛЭП на Чукотке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кабмин выделил из бюджета в адрес генерирующей компании "Русгидро" 13 млрд рублей для строительства на Чукотке двух линий электропередачи (ЛЭП), в том числе 3 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Об этом говорится в соответствующих постановлениях правительства.

"Предоставить в 2019-2020 годах "Русгидро" бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 13 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований резервного фонда в виде взноса в уставный капитал для финансирования строительства двух одномерных линий 110 кВ Певек - Билибино", - говорится в постановлении.

Средства из резервного фонда в размере 3 млрд рублей должны быть выделены "Русгидро" в 2019 году. "Выделить Минэнерго России в 2019 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей для предоставления бюджетных инвестиций "Русгидро" в виде взноса в уставный капитал этого акционерного общества в целях финансирования инвестиционного проекта", - говорится в документе.

В документах отмечается, что в 2019 году "Русгидро" получит из бюджета и резервного фонда в общей сложности 7 млрд рублей, в 2020 году - 6 млрд рублей из бюджета.

Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" на сумму до 13 млрд рублей для реализации проекта строительства электросети на Чукотке. Допэмиссию предполагалось оплатить путем внесения в капитал компании 13 млрд рублей бюджетных ассигнований. "Русгидро", в свою очередь, должно сделать взнос в уставный капитал АО "Чукотэнерго", который пойдет на строительство двух одноцепных воздушных линий 110кВ Певек - Билибино.

В июне прошлого года совет директоров "Русгидро" утвердил допэмиссию обыкновенных акций более чем на 14 млрд рублей для реализации проекта строительства электросети в Чукотском автономном округе. Было решено выпустить 14 млрд 13,9 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и разместить по цене номинала.

Проект на Чукотке

Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек - Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. В этом регионе Росатом планирует выводить из эксплуатации АЭС в городе Билибино и замещать ее мощности первой в мире плавучей атомной электростанцией (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", которая будет располагаться в порту Певека.

В конце 2017 года "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии для строительства электросети на Чукотке в 13-14 млрд рублей. Отмечалось, что допэмиссия может проводиться поэтапно.

В материалах к постановлению правительства отмечается, что общий объем капитальных вложений в проект составит 18,47 млрд рублей. Сметная стоимость объекта капитального строительства составляет 19,56 млрд рублей.

Финансирование проекта "Русгидро" планировала осуществлять за счет средств федерального бюджета в размере 13 млрд рублей, а также собственных средств компании в размере не более 5 млрд рублей.

В постановлении правительства отмечается, что протяженность ЛЭП составит почти 491 км. Ввод энергообъекта в эксплуатацию должен состояться в 2021 году.